19:22 - "Massimiliano Latorre non tornerà in India e, anzi, si stanno approfondendo le possibilità per chiedere che anche Salvatore Girone rientri in Italia". Lo ha detto il presidente della Commissione Difesa del Senato Nicola Latorre. Venerdì scade il termine entro il quale il marò dovrebbe rientrare in India dopo il periodo di permanenza in Italia concesso per curarsi l'ictus che lo ha colpito nel 2014.

Marò, "Latorre non torna in India" di Lucrezia Agnes embed video

Mercoledì, intanto, è previsto che la Corte Suprema indiana si riunisca per fare il punto sulla situazione. L'udienza era stata fissata in agosto, all'indomani della sentenza del Tribunale del diritto del mare di Amburgo che aveva imposto alle parti di sospendere qualsiasi tipo di giurisdizione sul caso, nell'attesa dell'esito della procedura arbitrale ormai avviata presso la Corte permanente di arbitrato dell'Aja. Dopo la decisione, la Corte aveva sospeso tutti i procedimenti giudiziari sui marò "fino a nuovo ordine" e aveva fissato la seduta del 13 gennaio.



Resta però da vedere se la Corte Suprema di New Delhi continuerà ad attenersi alla sentenza, decidendo quindi di congelare la situazione di Latorre fino alla fine dell'arbitrato. In questo caso, si tratterebbe di un segnale politico da parte indiana che potrebbe favorire una distensione anche in relazione ad altri dossier internazionali, come il riavvio dei negoziati con l'Ue (il 18 si incontreranno a Delhi i rappresentanti di India e Bruxelles dopo anni di stop) o l'adesione di Delhi al Missile Technology Control Regime (Mtcr), su cui l'Italia ha di recente posto il veto.



Resta invece in India Salvatore Girone, confinato dalle autorità indiane nell'ambasciata italiana. Per lui, il governo italiano ha già avanzato nelle scorse settimane la richiesta di "misure urgenti" al tribunale arbitrale per farlo rientrare in Italia per tutta la durata della procedura che dovrà decidere sulla giurisdizione dell'intera vicenda.