La Clinton all'attacco di Trump: "Pericoloso perché è un demagogo"

Hillary Clinton lancia la sua campagna per le presidenziali e va all'attacco di Donald Trump accusandolo di comportarsi come "un demagogo". Lo ha sottolineato in una intervista alla Associated Press all'indomani del trionfo in California: "E' un classico comportamento da demagogo - ha detto - lo abbiamo visto accadere molte volte, in molti luoghi e in diversi momenti nel mondo. Per questo ritengo che sia così pericoloso".