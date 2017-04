La Cina: sulla Corea del Nord servono moderazione e negoziati

In Corea la situazione è diventata "molto delicata e pericolosa": per questo la Cina esorta tutte le parti coinvolte a dare prova di moderazione astenendosi da provocazioni. Secondo il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang, bisogna ridurre le tensioni per "tornare al tavolo negoziale e risolvere i problemi con mezzi pacifici". L'obiettivo è far ripartire il dialogo multilaterale, bloccato dal dicembre 2008.