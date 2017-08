La Cina a Trump: "Difenderemo nostri interessi su commercio"

La Cina ha risposto con fermezza all'ordine del presidente americano Donald Trump sull'ipotesi d'indagine per chiarire se Pechino abbia violato la proprietà intellettuale e impropriamente ottenuto tecnologia straniera e assicura che "difenderà con risoluzione i suoi interessi". In una nota, il ministero del Commercio cinese definisce l'iniziativa americana come una "violazione delle regole sul commercio internazionale".