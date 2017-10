La Catalogna propone nuova convocazione del Parlamento per lunedì

I partiti indipendentisti hanno presentato una nuova proposta di convocazione del Parlamento catalano per lunedì prossimo in modo da aggirare il veto imposto dalla Corte costituzionale spagnola. La proposta, che verrà esaminata venerdì dall'ufficio di presidenza, prevede un intervento del presidente Carles Puigdemont ma non vi è alcun riferimento al referendum di indipendenza.