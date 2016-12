La Casa Bianca turca: Erdogan inaugura il suo nuovo palazzo da 350 milioni di dollari

Questa mattina, in occasione della Festa della Repubblica, Erdogan ha aperto per la prima volta le porte del nuovo palazzo presidenziale che si trova nel quartiere periferico di Bestepe (Cinque Colli). Al suo interno il complesso conta mille camere, una stanza di forma ovale come quella di Barack Obama e un'architettura che reinterpreta in chiave moderna lo stile della dinastia selgiuchide, al potere dall'undicesimo al quattordicesimo secolo. La Casa Bianca turca permetterà a Erdogan di non risedere più nella Cankaya, storico palazzo presidenziale che ha ospitato tutti i suoi predecessori.



Oltre alle polemiche ambientaliste dovute all'abbattimento di migliaia di alberi in un'area protetta, sul Presidente sono piovute anche le critiche di "megalomania" per il costo enorme dell'edificio.