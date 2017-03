La Camera Alta vara legge, governo britannico ora può avviare la Brexit

La legge per l'avvio della Brexit supera anche l'ultimo scoglio e da martedì la premier Theresa May è libera di notificare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona per iniziare i negoziati sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. L'ultimo passaggio è stato l'ok della Camera Alta, con la rinuncia ai due emendamenti inseriti dagli stessi Lord contro il parere del governo e poi respinti dai Comuni.