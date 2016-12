25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 1 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 2 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 3 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 4 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 5 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 6 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 7 di 13 Ansa Ansa 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 8 di 13 Afp Afp 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 9 di 13 Afp Afp 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 10 di 13 Afp Afp 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 11 di 13 Afp Afp 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 12 di 13 Afp Afp 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico 13 di 13 Afp Afp 25 anni fa "l'inizio della fine" dell'impero sovietico leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tentato golpe contro la nuova via di Gorbaciov- In quell'estate di 25 anni fa Michail Gorbaciov, presidente sovietico nonché segretario del Pcus, stava per firmare un nuovo trattato che puntava a rinnovare l'Urss dando vita ad una confederazione di Stati sovrani, dopo un complicato e difficile negoziato con le repubbliche sovietiche. Il 19 agosto, su ordine di alti gradi del Partito che si opponevano alla novità (passata alla storia come la "Banda degli Otto"), scattò il tentativo di colpo di Stato. I carri armati scesero per le strade a Mosca e Gorbaciov fu isolato nella sua dacia estiva in Crimea e dichiarato temporaneamente incapace di svolgere le sue funzioni.



Boris Eltis e la sua "resistenza" contro i golpisti - A far fallire i piani dei golpisti furono le grandi dimostrazioni pubbliche contro il golpe, il rifiuto delle forze armate a sparare sui manifestanti e, per l'appunto, il ruolo giocato dal presidente della Russia, Boris Eltsin, che due mesi prima era diventato il primo leader nella storia del Paese eletto dal voto popolare e che da subito si pose alla guida della resistenza: storica l'immagine di lui che rivolge un appello alla folla in piedi su un carro armato - e che in patria nessun media aveva intenzione di pubblicare perché "poco rilevante" e che invece spopolò nella stampa internazionale dopo che lo stesso Eltsin la propinò a mani basse.



Pochi giorni dopo, il 24 agosto, Gorbaciov lasciò la carica di segretario generale del partito e il 25 Eltsin nazionalizzò tutte le proprietà russe del Pcus. Di lì a poco l'Unione Sovietica si polverizzò e dalle sue ceneri sorse la Federazione Russa.



Un golpe dimenticato - Oggi, stando ai dati di un sondaggio pubblicato da New Times, circa la metà dei russi, il 48%, non ricorda cosa avvenne in quei giorni di 25 anni fa. Tra i giovanissimi poi (18-24 anni) ben il 90% non ha mai sentito parlare del golpe. "Quei fatti - analizza il politologo Mikhail Vinogvotov - furono rilevanti per i contemporanei e furono percepiti come la nascita di una nuova Russia. Ma poco a poco essere un Paese giovane è diventato una sorta di vergogna. Gli eventi 'pesanti' del XX secolo per i russi sono la Seconda Guerra mondiale e il volo di Yuri Gagarin: tutto il resto comincia a sparire dalla memoria come storie d'amore di poco conto".