L’uragano Ophelia fa crollare il tetto dello stadio di Cork

Nemmeno lo storico Turner Cross, stadio calcistico del Cork City costruito nel 1860 e ristrutturato nel 2007, ha resistito all'incredibile forza dell'uragano Ophelia, arrivato in Irlanda provocando ingenti danni e due vittime, una anziana e un 30enne. Così, di fronte all'inarrestabile passaggio del ciclone, il tetto dell'impianto è collassato come mostrano in alcune immagini che stanno facendo il giro della rete proprio in queste ore. L'uragano potrebbe presto raggiungere venti da 130 km/h e sta interessando anche Scozia, Galles e Inghilterra, dove oltre 120mila abitazioni sono senza luce. Il passaggio di Ophelia riguarda però anche Spagna e Portogallo, dove sono già morte 32 persone a causa dei violenti incendi che hanno colpito la penisola iberica.