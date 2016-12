L'uomo più vecchio del mondo ha 112 anni: è sopravvissuto ad Auschwitz

Si chiama Israel Kristal, ha 112 anni ed è l'uomo più vecchio del mondo. Nato a Zarnow in Polonia, il 15 settembre del 1903, è sopravvissuto alla prima guerra mondiale e ad Auschwitz, e ora è entrato nel Guinness dei Primati. "Non so quale sia il segreto per vivere così a lungo. Credo tutto sia determinato dall'alto" ha dichiarato. Il figlio: "E' un eterno ottimista".