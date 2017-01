L'Unhcr: 20mila i rifugiati colpiti dall'ordinanza di Trump

Circa 20mila rifugiati in "circostanze precarie" sarebbero dovuti essere trasferiti negli Stati Uniti nei 120 giorni dello stop agli ingressi ordinato da Trump. A indicarlo è l'Unhcr, agenzia Onu per i rifugiati, che esprime preoccupazione per la decisione del presidente Usa. "I rifugiati - spiega l'agenzia una nota - sono ansiosi, confusi e affranti per questa sospensione, in quello che è già un processo lento".