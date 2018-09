L'Ungheria all'Europarlamento: "Contro di noi caccia alle streghe"

Il premier ungherese Viktor Orban interverrà in maniera "franca e diretta" al Parlamento europeo in merito "alle accuse contenute nel rapporto Sargentini", secondo cui nel Paese "sono stati violati i diritti fondamentali". Lo ha detto il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, aggiungendo che il testo "non solo contiene errori, ma anche bugie e casi già chiusi. E' una caccia alle streghe contro l'Ungheria e punta a dividere l'Europa in due".