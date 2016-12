La pagina ufficiale della Presidenza Obama ha anche voluto postare il video del bambino, con le sue toccanti parole e la sua gioia di poter fare del bene accogliendo a casa sua un compagno di giochi. Alex vive a Scarsdale, stato di New York. E nella sua lettera scirve: "Si ricorda il ragazzo raccolto dall'ambulanza in Siria? Per favore, può andare a prenderlo e portarlo a casa nostra. Vi aspettiamo con bandiere, fiori e palloncini. Gli daremo una famiglia e lui sarà nostro fratello".



Alex continua promettendo che con Omran divideranno i giochi sia lui sia la sorellina Catherine, che gli darà perfino il suo "grande coniglio bianco a righe blu". Mentre Alex vorrebbe tanto guidare con lui la sua moto.



La Bbc dice che la lettera è stata scritta dopo che il bimbo aveva visto il viso insanguinato del siriano. Obama ha condiviso le parole di Alex al vertice delle Nazioni Unite, commentando: "Dovremmo tutti essere un po' di più come lui. Immaginate come sarebbe il mondo. Immaginate la sofferenza che potremmo risparmiare e le vite che si potrebbero salvare".