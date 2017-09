L'ultimo appello dell'Isis ai lupi solitari: "Avvelenate il cibo nei supermercati"

"Avvelenate il cibo nei supermercati iniettandoci il cianuro": è il nuovo "ordine" dell' Isis ai lupi solitari, contenuto nella terza parte di un "manuale" rivolto proprio a questi ultimi. Secondo quanto riferisce il Site, in questa sorta di vademecum si fa appello alla jihad in Occidente. Nelle ultime ore, i canali Isis hanno lanciato sollecitazioni per attacchi in Europa, Russia e Usa in concomitanza con Eid al Adha , la festa del sacrificio islamica.

L'appello precedente - L'ultimo appello dell'Isis - sempre rivolto ai lupi solitari - risale al 24 agosto scorso. La richiesta era quella di attaccare Italia, Belgio e Danimarca usando come arma i veicoli. In particolare, colpiva una frase scritta in italiano: "Devi combatterli (O Muwahhid)". Questa volta, invece, l'appello sul cibo da avvelenare - così come il manuale in cui è contenuto - è in lingua inglese, come riporta il Site.



Eid al Adha - Eid Al Adha è la festa del sacrificio islamica, che dura cinque giorni - quest'anno, precisamente, dal 31 agosto al 4 settembre - e segna la fine del pellegrinaggio alla Mecca, l'Hajj. In occasionde della festa, i musulmani di tutti il mondo si riuniscono per la preghiera nelle piazze. Durante l'Eid al-Adha si usa sacrificare animali vivi, adulti e sani per poi dividere la carne tra la famiglia, gli amici e i poveri. Con questo rito si celebra il sacrificio di Ismaele, il figlio di Abramo, che come narra il Corano, sarebbe dovuto essere ucciso dal padre per fare una prova di fede e invece venne graziato da Allah. Abramo al posto del figlio uccise, così, un agnello.