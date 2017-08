L'Ue: preoccupazione per le nuove sanzioni Usa alla Russia

In merito al possibile irrigidimento delle sanzioni Usa verso la Russia, il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha espresso "preoccupazione riguardo l'indipendenza energetica dell'Ue e i nostri interessi sulla sicurezza energetica". L'Ue, ha spiegato, sta "attivando tutti i canali diplomatici per indirizzare queste preoccupazioni agli Usa. Per noi l'unità del G7 riguardo le sanzioni è di importanza cruciale".