L'Ucraina dice addio al comunismo

Quella che potrebbe sembrare solo una decisione politica, è, in realtà, anche un segnale forte lanciato da Kiev all'Est separatista di Donetsk e Lugansk, ma soprattutto alla Russia di Vladimir Putin. I membri del partito comunista ucraino furono tra i primi, dopo la rivoluzione di Maidan, a scendere in strada per chiedere l'autonomia dei territori russofoni e ad appoggiare l'annessione militare della Crimea. E ancora oggi molti dei suoi militanti combattono tra le fila dell'esercito separatista. Il messaggio di Poroshenko e del suo governo è chiaro: l'Ucraina non rinuncierà alla propria integrità territoriale e farà di tutto per vincere quella guerra che silenziosamente va avanti da mesi.