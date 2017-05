L'Onu condanna il lancio del missile balistico nordcoreano

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha condannato la Corea del Nord per il lancio del missile di domenica, ventilando l'inasprimento delle sanzioni a causa delle provocazioni. In un comunicato, adottato all'unanimità, il Consiglio sollecita Pyongyang a mostrare il "sincero impegno per la denuclearizzazione attraverso azioni concrete", avvertendo di "non condurre ulteriori test nucleari e di missili balistici".