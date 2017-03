L'Islam diventerà la più grande religione nel mondo entro il 2070

I musulmani sono il gruppo religioso con la crescita più rapida in tutto il mondo - La combinazione tra il continuo impatto del sedicente Stato Islamico (Isis) e gli altri gruppi estremisti che commettono atti di violenza in nome dell'Islam, hanno portato i musulmani e la fede islamica in primo piano del dibattito politico in molti Paesi.



Ci sono due fattori principali dietro questo fenomeno, ed entrambi riguardano la demografia. In primo luogo, i musulmani hanno più figli rispetto ai membri di altri gruppi religiosi. In tutto il mondo, ogni donna musulmana ha una media di 3,1 figli, contro il 2,3 per tutti gli altri gruppi combinati. I musulmani sono anche i più giovani (età media di 23 anni nel 2010) di tutti i principali gruppi religiosi, distanziandosi di sette anni dall'età media giovane dei non musulmani.



La popolazione musulmana è particolarmente in crescita anche in Nord America ed Europa grazie alla migrazione, dove in quest'ultima una proiezione prevede che entro il 2015 il 10% degli europei sarà musulmano. Il numero di atei, agnostici e persone non religiose si ridurrà dal 16,4% della popolazione mondiale al 13,2%.