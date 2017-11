L'Isis rivendica l'attentato di New York: Saipov è un nostro soldato

L'Isis ha rivendicato l'attacco di New York di martedì costato la vita a otto persone e il ferimento di altre dodici. Lo riporta la stampa internazionale, che cita il giornale online Al-Naba del gruppo jahadista. "Saipov, uno dei soldati dello Stato islamico, ha attaccato dei crociati in una strada di New York", si legge sul settimanale di propaganda dell'Isis.