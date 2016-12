L'Isis minaccia anche Roma: "Sangue cristiani non sarà risparmiato"

21:10 - Il ramo iracheno dell'Isis ha pubblicato in Rete un nuovo video dal titolo "Messaggio al popolo della croce": "I cristiani ci hanno dichiarato guerra, il loro sangue non sarà risparmiato". Nella foto che accompagna il filmato si notano il britannico Big Ben, la Tour Eiffel e il Colosseo. Il video celebra l'abbattimento dell'aereo russo in Sinai e le stragi di Parigi di venerdì.

Isis, il nuovo video per il "Popolo della croce" embed video

Non è la prima volta che il sedicente Stato islamico punta il dito contro il nostro Paese. In un libro pubblicato a luglio si invitava alla formazione di movimenti di jihad finalizzata "alla conquista di Roma".



Anche per la Gran Bretagna non si tratta di una novità. Il governo di Londra ha lanciato solo poche ore un allarme per un possibile cyber attacco contro il Regno Unito.



Attivo un help desk per jihadisti - Una linea di supporto tecnico per le comunicazioni attiva 24 su 24, sette giorni su sette. Si chiama "Jihadi help desk" e, secondo quanto rivelato da alcuni analisti americani a Nbc News, serve per coordinare i seguaci dello Stato Islamico in tutto il mondo, reclutare nuovi adepti, insegnare ai novizi come comunicare servendosi di linee criptate e pianificare attacchi come quelli di Parigi senza essere scoperti dalle forze dell'ordine e dalle agenzie di intelligence.