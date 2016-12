L'Isis lancia la sua prima televisione online di informazione 24 ore su 24

13:02 - Sarebbe imminente il lancio della prima televisione online di informazione 24 ore su 24 dell'Isis, in cui figurerebbero anche reportage del giornalista britannico John Cantlie, prigioniero del Califfato. La nuova tv, che comprenderebbe anche un programma intitolato "Tempo di arruolare", si aggiungerebbe alla stazione radiofonica Al Bayan dell'Isis che trasmette già da Mosul, in Iraq, e al canale televisivo Tawhid con sede in Libia.

Alcuni utenti sono entrati nei giorni scorsi nell'indirizzo che dovrebbe essere quello del nuovo organo dello Stato islamico, Khilafalive.info, dicendo di avervi trovato una selezione di video di propaganda.Successivamente però il sito non è più risultato accessibile.



Dallo scorso anno John Cantlie, giornalista rapito in Siria con il fotografo americano James Foley - poi decapitato - è apparso in numerosi video diffusi dal Califfato in cui faceva commenti critici sulla politica occidentale nei confronti dello Stato islamico e del Medio Oriente in generale, e poi in due reportage in cui si muoveva nelle strade della città curda di Kobane, nel nord della Siria, e a Mosul.