L'Isis ha rivendicato l'attacco di venerdì a Bruxelles

Il terrorista era conosciuto dalla polizia per aver commesso qualche atto di vandalismo ma non per essere coinvolto o vicino ad ambienti del terrorismo, dell'estremismo o del radicalismo islamico.



I militari lo hanno colpito e ucciso con due colpi di arma da fuoco. L'uomo era anche in possesso di un'arma da fuoco finta e di due copie del Corano. L'aggressore era arrivato in Belgio nel 2004. Nel 2015 aveva ottenuto la nazionalità belga. A febbraio era stato coinvolto in una rissa.