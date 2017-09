L'Isis diffonde un nuovo discorso di Al Baghdadi dopo le voci sulla morte | In Usa allarme attentati con i droni

Nonostante non sia chiaro a quando risale, il discorso contiene riferimenti alle minacce della Corea del Nord contro Giappone e Stati Uniti. "Gli americani, i russi e gli europei sono terrorizzati dagli attacchi dei mujaheddin", afferma il capo dell'Isis, aggiungendo che ora "i nordcoreani hanno cominciato a minacciare l'America e il Giappone con la loro potenza nucleare", un riferimento apparentemente teso a indicare come recente la registrazione dell'audio stesso.



Nell'audio, prodotto dalla Fondazione Al Forqan e postato sulla piattaforma social Telegram, il Califfo, dato per morto numerose volte in passato, cerca di risollevare il morale dei suoi uomini che stanno subendo grandi sconfitte sia in Siria che in Iraq. "Vi basta Allah, vostra guida e partigiano", è il titolo del discorso, che dura oltre 45 minuti.



Nell'audio Al Baghdadi dice che Dio sta dalla parte giusta nel conflitto "tra fedeli e Miscredenti". Il Califfo esordisce con versi del Corano per poi passare all'invasione Usa in Iraq e le "eroiche gesta" di Abu Musab Al Zarqawi, capo della filale irachena di Al Qaeda prima di essere ucciso da un raid Usa nel giugno del 2006. Quindi spiega il motivo della proclamazione del Califfato annunciata da lui stesso nell'estate 2014.