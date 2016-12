L'Isis ai foreign fighter: "Basta Siria, aspettate segnale per colpire in patria"

L'Isis lancia un appello ai foreign fighter , in particolare di nazionalità britannica: "Astenetevi dal raggiungere la Siria , aspettate invece il segnale per colpire in patria ". Lo riporta il Daily Mail che cita intercettazioni della polizia postale. Secondo le fonti del quotidiano inglese, qualche giorno prima degli attacchi di Parigi era stato comunicato a jihadisti presenti nel Regno Unito di imminenti attacchi in Francia e Gran Bretagna .

L'appello agli aspiranti terroristi sarebbe stato lanciato mediante siti di messaggistica criptati, difficilmente verificabili. Ma fonti della sicurezza hanno confermato al quotidiano che si è di fronte a un cambiamento di tattica del sedicente Stato islamico.



Nelle conversazioni intercettate, viene chiesto agli estremisti britannici quali armi e quante munizioni abbiano a disposizione. Viene loro inoltre detto di restare in contatto online con l'Isis e di attendere ulteriori istruzioni su dove e quando lanciare attacchi.



Non solo: vengono anche dati consigliati su come evitare di essere scoperti dai servizi di sicurezza e su come reclutare altri giovani.



Infine, si raccomanda di colpire solo gli "infedeli" e di non uccidere cittadini di fede musulmana. Ciò lascerebbe supporre la preoccupazione dell'Isis per le reazioni al massacro di Parigi, in cui sono stati uccisi diversi islamici.