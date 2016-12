La nuova arma segreta per combattere i terroristi dell'Isis in Siria sarà... l'incredibile Hulk. Sembra la trama di un cinecomic della Marvel, ma è tutto vero: il campione di sollevamento pesi e bodybuilder Sajad Gharibi, divenuto famoso di recente come l'Hulk iraniano, ha annunciato sul suo profilo Instagram di volersi arruolare come volontario nelle truppe di Assad per contrastare la minaccia jihadista. Dalla sua, il 24enne culturista può vantare una mole davvero imponente: 155 chili per 175 centimetri di altezza.