L'Iran al voto a maggio 2017 per l'elezione del nuovo presidente

Si terranno il 19 maggio del 2017 le prossime elezioni presidenziali in Iran. Lo rende noto l'agenzia di stampa statale Isna. L'attuale Capo di Stato, Hassan Rouhani, tenterà di essere eletto per il secondo mandato. Funzionari iraniani hanno spiegato che la tornata elettorale si svolgerà prima del solito in modo da non coincidere con il mese di digiuno musulmano del Ramadan.