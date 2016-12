L'inventore di "Allegro Chirurgo" non ha i soldi per pagarsi un'operazione chirurgica

Il destino ha giocato un brutto scherzo all'inventore di "Operation" (in Italia conosciuto come "Allegro Chirurgo"), uno dei giochi più venduti e riprodotti nel tempo e nel mondo. John Spinello infatti non può pagarsi un'operazione molto costosa. Per questo motivo i suoi colleghi-amici inventori hanno aperto una raccolta fondi sul sito ILoveOperation.com per potergli pagare le spese mediche.