L'India rivuole i Marò ma il ministro Pinotti si oppone: "Latorre resta qui"

20:53 - La Corte suprema indiana ha respinto le istanze di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, i due marò italiani. I due militari italiani avevano chiesto l'attenuazione delle condizioni della loro libertà provvisoria. "Sono fortemente contrariato dopo le notizie dall'India", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che resterà in stretto contatto con il governo.

Latorre chiedeva una estensione di quattro mesi della sua permanenza in Italia per terminare il percorso terapeutico. Girone invece chiedeva di poter rientrare per tre mesi per trascorrere un periodo, fra cui le festività natalizie, con la famiglia.

Il presidente della Corte H.L. Dattu ha sostenuto che la richiesta non poteva essere accettata perché l'inchiesta della morte dei due pescatori "non è finita" e "i capi di accusa non sono stati ancora presentati". "Anche le vittime - ha concluso - hanno i loro diritti".



Ministro Pinotti: Latorre non può lasciare l'Italia - Quella di oggi della Corte Suprema indiana sui due marò "è una decisione grave che non ci aspettavamo. Siamo vicini ai nostri militari e come Italia pensiamo a come rispondere", ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, nel corso di una visita al Museo ebraico. Successivamente la Pinotti ha aggiunto: "Massimiliano Latorre si deve curare qui in Italia, ce lo stanno dicendo i medici e non vedo quindi come possa tornare in India. Noi non ci muoviamo da questa posizione". "La decisione della Corte suprema indiana è una doccia gelata, è incomprensibile anche dal punto di vista umanitario e l'Italia non può che reagire", ha detto ancora.



La compagna di Latorre: ingiustizia enorme - "Reputo che questa sia una enorme ingiustizia nei confronti di due uomini, nei confronti dei loro cari, dei militari e nei confronti di tutto il popolo italiano. Questa notizia ci ha colpiti profondamente. Non e' facile". Lo ha detto all'Ansa la compagna di Massimiliano Latorre, Paola Moschetti.



Gentiloni: "Irritazione del governo" - Il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha espresso "l'irritazione del governo per la decisione presa in India". Si tratta, ha aggiunto, di un fatto "molto grave a cui credo che il Paese debba reagire con fermezza e unità".