19:27 - Fine dell'incubo Isis in Australia dopo il blitz delle teste di cuoio per liberare gli ostaggi dal caffè Lindt di Sydney in cui è rimasto ucciso anche il sequestratore. Morti due ostaggi, mentre quattro sono quelli rimasti feriti, di cui tre in condizioni definite critiche. Ecco le aperture dei giornali online australiani dopo l'assalto degli agenti.