L'Fbi ha fatto fuori "la Legione", la cellula social dell'Isis

E' quanto riporta il New York Times, riferendo di un'intesa attività di antiterrorismo nella primavera e nell'estate del 2015, periodo definito "un incubo" per l'Fbi. Mentre i droni uccidevano gli esperti di social media dell'Isis, l'Fbi setacciava la rete, cercando tra i migliaia di seguaci della Legione, le persone pronte ad entrare in azione.



Uno degli obiettivi principali era Junaid Hussain, pirata informatico e influente recrutatore per lo Stato islamico. Junaid venne ucciso nell'agosto 2015 da un missile a Raqqa, la capitale de facto dell'Isis in Siria. L'uomo, originario di Birmingham in Gran Bretagna, dirigeva un gruppo di esperti informatici anglofoni che avevano fatto da importante megafono per la propaganda, incitando gli adepti online a compiere attentati in Occidente.



Nonostante il lavoro svolto finora, i responsabili dell'FBI riconoscono che l'Isis conserva tuttora un braccio importante a livello dei social media e che potrebbe ispirare altri attacchi come quelli avvenuti a San Bernardino, in California, o in Florida a Orlando.