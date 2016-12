L'ex sindaco di Ny Rudy Giuliani dà il suo endorsement a Donald Trump

L'ex sindaco di New York Rudy Giuliani ha annunciato il suo endorsement al frontrunner repubblicano Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. "Sostengo Trump, voterò per lui", ha detto. A suo avviso, il tycoon otterrà oltre il 50% nelle primarie dello Stato di New York. Secondo quanto scritto dai media Usa nei mesi scorsi, Giuliani sarebbe tra i consiglieri del magnate e farebbe parte della sua cerchia più ristretta.