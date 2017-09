L'ex donna più grassa del mondo morta in un ospedale di Abu Dhabi

L'egiziana Eman Ahmed Abd El Aty, che fino a febbraio era la donna più grassa del mondo con i suoi 500 chili, è morta in un ospedale di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove era in cura per problemi cardiaci e insufficienza renale. A febbraio la donna era stata operata in India, e grazie a un regime alimentare liquido e alla chirurgia aveva perso 323 chili in tre mesi.