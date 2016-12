L'Egitto smentisce il divieto di entrare nei confronti di Amal Alamuddin

12:27 - Il ministero dell'Interno egiziano smentisce di aver vietato l'ingresso nel Paese ad Amal Alamuddin Clooney, moglie della star americana e legale di uno dei tre reporter di Al Jazeera in carcere a Il Cairo. Due giorni fa, Alamuddin aveva raccontato al "The Guardian" di essere stata minacciata di arresto in Egitto per aver criticato il sistema giudiziario, a suo dire troppo influenzato dal governo. Il ministero ha definito "infondata" la notizia.

Nel documento, stilato dalla signora Clooney prima di ricevere l'incarico per la difesa di uno dei giornalisti, veniva messa in dubbio l'indipendenza della magistratura. Erano state le stesse autorità de Il Cairo a minacciare di arresto l'avvocato che era intenzionata a presentare il rapporto.