L'Egitto chiede l'aiuto del Fmi per risollevare la propria economia

L'Egitto ha ufficialmente chiesto l'aiuto del Fondo monetario internazionale per rimettere in sesto la propria economia in difficoltà: lo ha annunciato l'organizzazione internazionale. L'ammontare degli aiuti richiesti non è stato specificato dal Fmi, ma alcune fonti di stampa parlano di un contributo di sette miliardi di dollari annui per un triennio.