L'Avana, folla acclama Obama

Primi applausi cubani a L'Avana per Barack Obama e la sua famiglia. Prima di entrare nella cattedrale dove il presidente americano ha incontrato il cardinale Ortega, uno degli artefici del disgelo tra Usa e Cuba, alcune centinaia di persone hanno infatti battuto le mani e gridato il suo nome, "Barack, Barack". Il capo della Casa Bianca ha colto l'occasione per salutare la gente, per poi recarsi nel luogo di culto.