Kurz esulta: "Vittoria storica, il popolo vuole il cambiamento" - Il cancelliere in pectore Kurz esulta per la vittoria alle elezioni interpretando il risultato delle urne come "un chiaro mandato per realizzare le riforme e i cambiamenti voluti dai cittadini". "E' una vittoria storica", dichiara. "Kurz è il chiaro vincitore di questa tornata elettorale", ha detto il presidente Alexander Van der Bellen, ricordando che il risultato definitivo arriverà soltanto giovedì, dopo lo spoglio dei voti per corrispondenza.



Ingresso in Parlamento a rischio per i Verdi - Secondo gli ultimi dati diffusi i Verdi, dati al 3,9%, rischiano per la prima volta dal 1986 di restare fuori dal Parlamento (la soglia minima è del 4%). Sembra tramontata l'ipotesi di un governo arcobaleno di Spoe, liberali, Verdi e lista Pilz, che si ferma al 40,5%. I liberali del Neos sono ora al 5,3% (+0,3%) e l'ex verde Peter Pilz arriva al 4,3%.



Se quindi sembra che ci siano i numeri per una coalizione di Kurz con l'estrema destra, lo stesso leader dei Popolari dice però di non escludere nessuna alternativa post-voto. Nel 2000 l'arrivo del Partito della Libertà al governo, insieme al cancelliere conservatore Wolfgang Schüssel, aveva provocato una levata di scudi dall'Europa e anche l'adozione di sanzioni Ue contro Vienna.