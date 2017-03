L'Austria dice no a richiedenti asilo provenienti dall'Italia

Il ministro della Difesa austriaco è contrario all'accoglienza di profughi provenienti dall'Italia. "Fino a quando continua a esistere un'immigrazione illegale e non controllata - ha spiegato Hans Peter Doskozil - non può esserci alcuna ulteriore via legale per i richiedenti asilo". Secondo il ministro il confronto tra richieste di asilo e numero di abitanti mostra che l'Austria è "colpita dal fenomeno molto più dell'Italia, e cioè il doppio".