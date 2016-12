L'asteoride di Natale sfiora la Terra: ecco le prime foto scattate dalla Nasa

Il passaggio di 2003 SD220 non costituisce alcun pericolo, come affermano i ricercatori americani: "Avverrà in tutta sicurezza. a circa 28 volte la distanza tra la Terra e la Luna" rassicura Paul Chodas, direttore del Centro per lo studio degli oggetti vicini alla Terra della Nasa.



L'asteroide è una vecchia conoscenza della Terra: tre anni fa aveva salutato il nostro pianeta dalla distanza di 28 milioni di chilometri e nel 2018 si avvicinerà ancora di più, a 2,8 milioni di chilometri.



Luna piena a Natale, la prossima volta nel 2034 - Non accadeva dal 1977 di avere la luna piena nel cielo di Natale: un evento raro che accadrà di nuovo solo nel 2034.



La foto dell'asteroide di Natale - L'asteroide è stato fotografato con l'antenna del Deep Space Network di Goldstone, in California, tra il 17 dicembre e il 22 dicembre, quando era a circa 12 milioni di chilometri dalla Terra. "Le immagini radar mostrano che l'asteroide ha una forma allungata e la sua lunghezza è di circa 1.100 metri - spiega Lance Benner del Jpl -. I dati acquisiti durante il passaggio ci aiuteranno a programmare altre osservazioni radar durante il suo prossimo avvicinamento nel 2018".



Poi bisognerà attendere il 2070, quando l'asteroide passerà a circa 2,7 milioni di chilometri dal nostro pianeta.