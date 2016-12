25 febbraio 2015 L'ascesa hot di Kendra Sunderland, dal video girato in biblioteca a Penthouse Dopo aver raggiunto la fama mondiale per il filmato a luci rosse davanti ai libri, la 19enne poserà per la celebre rivista erotica Tweet google 0 Invia ad un amico

12:59 - Dall'Oregon University alla copertina di Penthouse. La "carriera" hot della 19enne Kendra Sunderland, resa famosa in tutto il mondo da un video hot girato nella biblioteca della sua università, ha decisamente preso il volo. Quella "performance" è infatti valsa alla bionda ex studentessa una proposta di contratto da parte della celebre rivista americana leader nel settore erotico. "Ora ho capito veramente che il college non fa per me" ha dichiarato.

La seduta di scatti hot è stata programmata in quel di San Francisco. Ma quella di Penthouse non è certo l'unica offerta di contratto ricevuta dall'avvenente Kendra: un sito erotico canadese, infatti, si è proposto di pagare la multa da 6.000 dollari che le era stata comminata per la sua esibizione a luci rosse. Un'autentica ascesa al successo, che ha portato la ragazza a ridimensionare i suoi obiettivi: "All'inizio avevo paura delle reazioni dei miei conoscenti, ma ora sono felice per questo happy end", ha dichiarato.



Intanto la bionda 19enne ha aperto il suo nuovo sito internet (kendrasunderland.net), in cui sarà possibile vedere i suoi show via web cam e chi volesse, può richiedere il video diventato virale. Una scelta che, ovviamente, le ha portato una marea di richieste hot molto particolari. Un esempio, come lei stessa ha dichiarato all'Huffington Post, è un ragazzo che le "ha inviato un pacchetto di cicche solo per vederla masticarle e giocare con esse".