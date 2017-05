L'Arabia Saudita "apre" gli uffici alle donne senza il bisogno del permesso

In Arabia Saudita non ci sono specifiche leggi che vietano alle donne di poter accedere a tali servizi, tuttavia alcuni organi ed uffici governativi richiedono che la richiesta venga presentata dal compagno. Nel conservatore regno saudita una donna se non è accompagnata da un uomo non può uscire da sola di casa e non può nemmeno usare i mezzi pubblici e neanche guidare un'auto.