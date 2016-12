23 marzo 2015 L'appello del piccolo Seth: "Il 27 marzo vestitevi tutti di giallo e mandatemi le foto" Affetto dalla nascita dalla sindrome dei ragazzi nella bolla, a 5 anni chiede al popolo del web di stargli vicino lanciando una campagna già virale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:32 - "Il 27 marzo molte persone vestiranno qualcosa di giallo per mostrarmi il loro supporto. Volete partecipare? Fate una foto e mettetela in Rete. Mia mamma e mio papà la stamperanno e la metteranno nella mia cameretta". E' il commovente appello lanciato con un video dal piccolo Seth Lane, un bimbo inglese affetto fin dalla nascita dalla Ada Scid, rara malattia conosciuta anche come "Bubble Boys disease", sindrome dei ragazzi nella bolla.

Con un grande sorriso, Seth lancia il suo appello al web sostenendo alcuni cartelli gialli con le "istruzioni" per partecipare.



Seth è costretto a vivere in una stanza sterile. Il contatto con un batterio potrebbe infatti portare a gravissime conseguenze per la sua salute. La speranza di una sua guarigione, spiegano i suoi genitori sul loro blog "Il nostro piccolo eroe", è affidata a un trapianto di midollo osseo che potrebbe dare il via alla ricostruzione del sistema immunitario di Seth.