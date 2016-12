L'appello del Papa: "Pace in M.O."

Nuovo appello di Papa Francesco alla comunità internazionale per la soluzione dei conflitti in Medio Oriente: "Si adottino tutte le strategie valide per il raggiungimento della pace nelle amate terre terribilmente devastate dall'odio", ha detto il Pontefice incontrando i Caldei. E ha aggiunto: "Come cristiani restiamo profondamente convinti che lo scopo ultimo, il più degno della persona e della comunità umana, sia l'abolizione della guerra".