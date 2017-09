Strade bloccate, città senza acqua energia elettrica e comunicazioni e un bilancio di almeno dieci vittime confermate dal governatore Ricardo Rossello. Sono le conseguenze dell'uragano Maria che ha devastato l'isola di Porto Rico lasciando dietro di sè uno scenario apocalittico. Come se non bastasse si è aggiunto a tutto ciò anche il crollo di una diga, motivo per il quale due cittadine lungo il fiume sono state costrette all'immediata evaquazione. In soccorso sono state mobilitate 4000 riserve dell'esercito americano, pronte a offrire il loro contributo alla popolazione.