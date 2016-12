L'annuncio di Zuckerberg, mr. Facebook: "Presto sarò papà"

"Quando si sa che si avrà un bambino si inizia a immaginare come sarà e a sognare il suo futuro. Si fanno piani, e poi tutto finisce", afferma Zuckerberg ricostruendo l'esperienza dei tre aborti spontanei della moglie. "Molte persone non parlano di aborti, come se fosse colpa loro, e quindi soffrono da soli". L'amministratore delegato di Facebook e Priscilla Chan si sono sposati nel 2012.



"Sarà un nuovo capitolo nelle nostre vite. Siamo già stati fortunati ad avere l'opportunità di poter toccare da vicino molte vite nel mondo, Cilla come medico e io con la mia comunità e filantropia. Ora ci concentreremo per un mondo migliore per nostro figlio e per la prossima generazione".