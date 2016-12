L'annuncio di Obama: "Accordo tra Cuba e Google per wi-fi e banda larga"

Durante la sua visita a L'Avana , Barack Obama annuncia un accordo tra Google e le autorità locali per sviluppare la rete wi-fi e la banda larga sull'isola. E precisa: "E' il momento giusto per venire a Cuba e per mettere in moto un cambiamento, consapevoli che questo processo non può avvenire dal giorno alla notte". Questa visita, sottolinea, "deve sfruttare al meglio la nostra capacità di spingere verso il cambiamento".

Intesa con Booking - Oltre all'intesa con Google, Obama ha annunciato un altro accordo importante per il futuro e "l'apertura al mondo" di Cuba. Booking.com ha infatti firmato un documento in base al quale sarà la prima impresa statunitense per le prenotazioni di hotel online a operare sull'isola. Ad aprile il servizio sarà disponibile solo per i cittadini americani autorizzati a viaggiare a Cuba e non per i turisti del resto del mondo. I primi alberghi ad accettare prenotazioni online saranno a L'Avana, ma l'accordo siglato prevede di estendere l'offerta anche ad altre località turistiche dell'isola.



Sbarca anche Western Union - Anche la Western Union è pronta a sbarcare a Cuba. Ad annunciarlo è la società stessa, dopo che L'Avana ha già reso noto l'intenzione di revocare la tassa sui dollari in seguito alla decisione di Washington di "allentare" le restrizioni valutarie. Le autorità cubane consentiranno infatti alle banche made in Usa di effettuare transazioni in dollari se non si tratta di enti americani.