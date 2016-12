L'annuncio di Amanda Knox: "È stata dura ma oggi vado a convivere con il mio fidanzato e volto pagina"

"Dal mio sguardo stanco - scrive Amanda - non indovinereste quanto invece io sia entusiasta. Sono così stanca che mi dimentico di me. E questo perché per una settimana io e il mio partner abbiamo organizzato il nostro trasloco per andare a convivere. Abbiamo aspettato con ansia questo giorno e ora è arrivato".



"Non avevo capito realmente quanta roba ingombrante avessi fino a quando non ho dovuto imballare tutto. E imballare le mie cose è stato come imballare la mia storia", scrive la 29enne americana. "Sono entusiasta di scoprire come sarà condividere il nostro spazio e il nostro tempo - prosegue - E mi viene in mente la mia cella nella prigione di Capanne. Sono passati 4 anni e mezzo da quando sono ritornata a Seattle dall'Italia. Fino a poco tempo fa, quegli anni sono stati un incubo, un giro sulle montagne russe di un dramma legale rimasto irrisolto. Non c'è mai stata una sensazione definita, ma è stata dura. Mi sono laureata, intrapreso una carriera. Mi sono innamorata una volta e poi ancora e ancora. Tutto questo nel momento in cui il sistema legale italiano ha fatto il suo corso e io mi sono ripresa".