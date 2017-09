Le polemiche - La notizia ha sconcertato gli inglesi per l'indelicatezza nei confronti della Regina e per la rottura con le tradizioni della monarchia. Per di più, Buckingham Palace si appresta ad essere oggetto di lavori di restauro imponenti, in gran parte a carico dei contribuenti. La ristrutturazione dovrebbe durare dieci anni e costerà circa 370 milioni di sterline.