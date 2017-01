A nulla è servita la giacca arancione che l'attivista era solito indossare, così come l'accorgimento di camminare sulla linea bianca che limita la carreggiata stradale, espediente che gli consentiva di alleviare il dolore ai piedi.



Lo scopo della spedizione on the road era quello di raccogliere almeno 10mila dollari per la FANG Collective, un'organizzazione schierata contro l'industria del gas naturale.



Sul suo blog Baumer stava raccontando tutte le tappe e gli imprevisti del suo viaggio, il secondo dopo quello condotto nel 2010 quando aveva camminato per tutta l'America, indossando però, delle calzature. In quel caso era riuscito a portare a termine il tragitto e aveva poi raccontato tutto nel libro "I am the Road" (Io sono la strada).