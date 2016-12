29 dicembre 2014 L'aereo malese sparito si è inabissato Secondo il capo dei soccorritori il velivolo della AirAsia è precipitato in mare con i suoi 162 passeggeri Tweet google 0 Invia ad un amico

06:25 - L'aereo dell'AirAsia partito dall'Indonesia per Singapore con 162 persone a bordo è probabilmente "in fondo al mare", secondo quanto affermato dal capo dell'agenzia nazionale indonesiana di ricerca e soccorso. "Si tratta di un'ipotesi preliminare che potrà avere sviluppi con le valutazioni dei risultati delle ricerche", ha detto in conferenza stampa Bambang Soelistyo.

Usa: "Pronti ad aiutare nelle ricerche" - "Gli Stati Uniti sono pronti ad assistere in ogni modo che possa essere utile" le autorità e i soccorritori impegnati nelle ricerche dell'aereo malese scomparso dai radar mentre era in volo dall'Indonesia a Singapore". Lo ha indicato un portavoce del Dipartimento di Stato Usa, mentre il segretario di Stato John Kerry ha personalmente affermato, tramite il suo account Twitter, "i nostri cuori e le nostre speranze sono con i passeggeri e le famiglie di AirAsia Qz8501".



Crolla il titolo della AirAsia - Le azioni di AirAsia registrano un ribasso di oltre il 7% alla Borsa di Kuala Lumpur, dopo la scomparsa del suo volo con 162 persone a bordo. Il titolo della principale compagnia aerea low cost asiatica è crollate del 12% in apertura, per poi riprendersi e stabilizzarsi a -7,48%.



Il pilota ha deviato la rotta per il maltempo - Secondo la AirAsia il pilota dell'Airbus 320 aveva chiesto di "deviare" dal suo piano di volo a causa delle cattive condizioni del tempo. Ignatius Bambang Tiahjono, presidente dell'Airnav, l'autorità per l'aviazione civile indonesiana, ha detto che il volo QZ8501 è sparito dai radar, 40 minuti dopo il decollo, mentre era in fase di ascesa per evitare una nuvola minacciosa, in un tratto sopra l'oceano tra Borneo e Sumatra. Il responsabile ha spiegato che è scomparso 6 minuti dopo l'ultima comunicazione con il pilota. L'aereo - ha aggiunto - aveva comunicato di voler puntare a quota 11.500 metri, quasi 2 mila metri più in alto della normale altitudine di crociera.