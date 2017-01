Kuwait, perdita in giacimento petrolio: dichiarato stato d'emergenza

L'ente del petrolio kuwaitiano ha dichiarato lo stato d'emergenza a causa di una perdita di greggio in un giacimento nel sud ovest del Paese. Lo si legge in una nota, in cui si precisa che non sono fuoriusciti gas tossici, ma non vengono forniti dettagli su quanti barili di petrolio siano andati perduti. Secondo l'agenzia ufficiale Kuna, l'impianto sarebbe quello di Al Maqwa.